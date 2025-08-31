Ο Ολυμπιακός έχει… καλομάθει τους οπαδούς του στις μεταγραφές και η παράδοση συνεχίστηκε και φέτος καθώς ανακοινώθηκε και επισήμως η απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προαναγγείλει τη μεγάλη μεταγραφή με το βίντεο που ανέβασαν στα social media, επιβεβαιώνοντας έτσι το… μπαμ του καλοκαιριού. Ένα «μπαμ» που έσκασε ξαφνικά, υπό την έννοια πως δεν ήταν μια μεταγραφική υπόθεση που εξελίχθηκε σε σίριαλ.

Μόλις πριν λίγες μέρες το Sky Italia αποκάλυψε ότι οι νταμπλούχοι ήταν σε συζητήσεις με την Ίντερ και τελικά αυτές οδήγησαν σε συμφωνία για ένα ποσό που φτάνει στα 2 εκατ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, απέμενε να πει το «ναι» και ο παίκτης και το είπε για συμβόλαιο δύο χρόνων με τις ετήσιες απολαβές του να ξεπερνάνε τα 2 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Ολυμπιακός ενισχύει κι άλλο την επιθετική του γραμμή, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν παίκτη που πριν λίγους μήνες ήταν στον τελικό του Champions League και αυτό τα λέει όλα. Ένας παίκτης που συνηθίζει να σκοράρει πολύ έχοντας πετύχει 245 γκολ στην καριέρα του. Ένας παίκτης που το 2020-21 ήταν ο σκόρερ του γκολ που ψηφίστηκε ως καλύτερο του Champions League για εκείνη τη σεζόν.

Ο Ταρεμί ήταν επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» φρόντισε να κάνει πράξη την επιθυμία του, ενισχύοντας κι άλλο το ρόστερ για τη φετινή σεζόν, στην οποία ο στόχος είναι, όπως πάντα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου και παράλληλα μια καλή πορεία στο Champions League.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.

Από το 2020 μέχρι το 2024 φόρεσε τη φανέλα της Porto, μετρώντας 182 συμμετοχές, 91 γκολ και 56 ασίστ, έχοντας κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα, δύο Σούπερ Καπ, τρία Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ. Το 2020-2021 έκανε ντεμπούτο στο Champions League και το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στην Chelsea αναδείχθηκε το καλύτερο εκείνης της αγωνιστικής περιόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τη σεζόν 2019-2020 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας με τη Rio Ave, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 21 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 παιχνίδια. Προτού υπογράψει στην Al-Gharafa SC του Κατάρ (19 γκολ, 9 ασίστ), έκανε εντυπωσιακά νούμερα με την Persepolis της χώρας του για 3,5 χρόνια, καθώς σε 112 παιχνίδια πέτυχε 55 γκολ, έδωσε 21 ασίστ, κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα, ένα Σούπερ Καπ και αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ.

Στην πατρίδα του αγωνίστηκε επίσης σε Shahin Bushehr και Iranjavan. Είναι 95 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Ιράν (56 γκολ) και έχει συμμετάσχει μαζί της σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022).

Μέχντι, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».