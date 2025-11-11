Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και ο Τι Τζέι Σορτς θα βρει απέναντί του τους πρώην συμπαίκτες του, ένας εκ των οποίων, ο Ναντίρ Χίφι, μίλησε για αυτόν.

Οι «πράσινοι» είναι στο 5-4 μετά τα πρώτα 9 παιχνίδια τους στη διοργάνωση και θέλουν όσο τίποτα άλλο να επιστρέψουν στις νίκες, παρά το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά θα παραταχθούν με αρκετές και σημαντικές απουσίες.

Όπως και να έχει, το παιχνίδι αναμένεται ενδιαφέρον και ο Χίφι, το αστέρι της Παρί, έκανε δηλώσεις στη L’ Equipe και σε αυτές αναφέρθηκε και στον Σορτς, τον πρώην συμπαίκτη και νυν αντίπαλο.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Αλλά ειλικρινά, πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιείται σωστά. Σπάνια τον έχω δει σε καταστάσεις όπως αυτές που βίωσε στο Παρίσι. Δεν μιλάω καν για το στυλ παιχνιδιού, αλλά για καταστάσεις στις οποίες είναι πραγματικά καλός. Δεν φαίνεται να αξιοποιείται στο έπακρο», είπε ο Χίφι και συνέχισε.

«Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος που έχει κατακτήσει επτά φορές τη Euroleague. Είμαι σίγουρος ότι το προπονητικό επιτελείο θα προσαρμοστεί και θα βρει μία λύση».