Το Μουντιάλ 2026 θα είναι το τελευταίο στο οποίο θα πάρει μέρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σε δηλώσεις του στο CNN τόνισε πως σε ένα ή δύο χρόνια θα βάλει τέλος στη μεγάλη καριέρα του.

Ο Πορτογάλος άσος της Αλ Νασρ θα γίνει 41 ετών τον προσεχή Φεβρουάριο και έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν αργεί η μέρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Βασικά, όπως είπε στις δηλώσεις του, αυτό θα συμβεί σε ένα ή δύο χρόνια καθώς το πλήρωμα του χρόνου έρχεται και για αυτόν.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι σίγουρα το τελευταίο μου. Θα είμαι 41 ετών τότε. Στο ποδόσφαιρο προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε στιγμή στο έπακρο. Εδώ και 25 χρόνια έχω κάνει τα πάντα. Κατέχω πολλά ρεκόρ, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, οπότε θέλω να ζήσω το παρόν και να το απολαύσω», είπε αρχικά ο CR7, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε 5 Μουντιάλ.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Ρονάλντο τόνισε πως συνεχίζει να αγωνίζεται επειδή το σώμα του είναι σε καλή κατάσταση, το τέλος, όμως, δεν αργεί, λέγοντας πως θα σταματήσει σε ένα ή δύο χρόνια.

«Θέλω να συνεχίσω, γιατί αισθάνομαι εντάξει και το σώμα μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο στόχος μου στο ποδόσφαιρο είναι ο ίδιος με αυτός στη ζωή μου, θέλω δηλαδή να κάνω ευτυχισμένους τους ανθρώπους: Εμένα, τους φιλάθλους, την οικογένειά μου, τον κόσμο ολόκληρο, γιατί όπως ξέρετε έχω φαν σε όλον τον πλανήτη. Ας είμαστε ειλικρινείς πάντως, όταν λέω ότι θα αποσυρθώ σύντομα εννοώ σε ένα ή σε δύο χρόνια», ήταν τα λόγια του.