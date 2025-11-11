Η αμερικανική αεροδιαστημική εταιρεία Natilus, με έδρα την Καλιφόρνια, παρουσίασε το νέο της επιβατικό αεροσκάφος με την ονομασία «Horizon», ένα φιλόδοξο βήμα προς το μέλλον των αερομεταφορών. Το Horizon αποτελεί μέρος της ανάπτυξης των υπεραποδοτικών αεροσκαφών blended-wing-body (BWB) της εταιρείας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλουν ουσιαστικά στην απανθρακοποίηση της αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της Natilus, Aleksey Matyushev, η βιομηχανία των αερομεταφορών αναζητά ρεαλιστικές λύσεις που θα την καταστήσουν πιο βιώσιμη, αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα. «Με το Horizon εισάγουμε μια νέα εποχή αεροπορικής οικονομίας που ωφελεί τον κλάδο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη για τις επόμενες γενιές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το νέο αεροσκάφος διαθέτει προηγμένο σχεδιασμό blended-wing-body, ο οποίος ενσωματώνει τις πτέρυγες στο σώμα του αεροσκάφους, προσφέροντας βελτιωμένη αεροδυναμική και αυξημένο εσωτερικό χώρο. Μπορεί να μεταφέρει έως 200 επιβάτες μαζί με φορτίο, καλύπτοντας διηπειρωτικές πτήσεις όπως Λονδίνο–Νέα Υόρκη.

Η ανάπτυξή του ανταποκρίνεται σε μια παγκόσμια ανάγκη: τα επόμενα είκοσι χρόνια, η ζήτηση για επιβατικά και εμπορευματικά αεροσκάφη αναμένεται να ξεπεράσει τις δυνατότητες παραγωγής των κατασκευαστών. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες επιδιώκουν να πετύχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Η Natilus προτείνει ως λύση τον σχεδιασμό BWB, ο οποίος προσφέρει 30% μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και 40% μεγαλύτερο εσωτερικό όγκο σε σχέση με τα συμβατικά αεροσκάφη σωλήνα-και-φτερών.

Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν πιο άνετες πτήσεις, με προσαρμόσιμη διαρρύθμιση καμπίνας, ενώ το Horizon θα λειτουργεί πιο αθόρυβα και θα είναι πλήρως συμβατό με τις υποδομές των υπαρχόντων αεροδρομίων.

Ανήκει στην ίδια κατηγορία μεταφορικής ικανότητας με τα Boeing 737 και Airbus A320, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται στις αρχές της δεκαετίας του 2030, χρονική στιγμή που συμπίπτει με τον κύκλο ανανέωσης στόλων πολλών αεροπορικών εταιρειών.

Ο Dennis Muilenburg, πρόεδρος της New Vista Capital και πρώην CEO της Boeing, υπογράμμισε ότι η εμπορική αεροπορία βρίσκεται «στα πρόθυρα μιας ριζικής αλλαγής προς μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το Horizon «είναι έτοιμο να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των στόλων, επιτρέποντας στις αεροπορικές να μεγιστοποιήσουν τη χωρητικότητα και να προσφέρουν μια ανώτερη εμπειρία επιβατών».

Το Horizon αποτελεί το δεύτερο προϊόν της Natilus μετά το Kona, ένα περιφερειακό αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων που αξιοποιεί επίσης την τεχνολογία BWB και αναμένεται να παραδοθεί στους πρώτους πελάτες στα τέλη της δεκαετίας του 2020.