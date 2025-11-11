Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα δημόσια χρέη διεθνώς, θεωρείται σήμερα η χώρα με την καλύτερη πορεία μείωσης του χρέους της σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό επισημαίνει σε έκθεσή της η ελβετική τράπεζα UBS, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο, χάρη στη σταθερή δημοσιονομική πολιτική και την έντονη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του γνωστού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η χώρα μας αναμένεται να εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% μέσα στο 2025 και να συνεχίσει ανοδικά στο 2,4% το 2026. Αυτός θα είναι ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Μάλιστα, ακόμη και το 2027, όταν η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στο 1,8%, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αν και θα καταγράψει δηλαδή μια κάμψη, θα εξακολουθεί να αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τους εταίρους της.

Την ίδια στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο, το δημόσιο χρέος έχει μεγαλώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 18% ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το χρέος έχει ξεπεράσει πλέον το 100% του ΑΕΠ, κάτι που δείχνει ότι πολλές χώρες δυσκολεύονται να ελέγξουν τις δαπάνες και τα ελλείμματά τους. Για αυτόν τον λόγο, πολλές κυβερνήσεις θα χρειαστεί να πάρουν δύσκολες αποφάσεις στο μέλλον, προκειμένου να σταματήσει η αύξηση του χρέους τους.

Η UBS στην έκθεσή της εξετάζει το πόσο «μακριά» βρίσκεται κάθε χώρα από το σημείο όπου το δημόσιο χρέος της θα σταματήσει να αυξάνεται και θα αρχίσει να σταθεροποιείται. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βραζιλία είναι η χώρα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσαρμογή διεθνώς, περίπου 3,6% του ΑΕΠ, κυρίως επειδή έχει πολύ υψηλά επιτόκια. Ακολουθούν χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που χρειάζονται μέτρα περίπου 2% του ΑΕΠ για να ελέγξουν το χρέος τους.

Αντίθετα, η Ελλάδα διαφέρει εντελώς από αυτές τις χώρες. Σύμφωνα με την UBS, η χώρα μας καταφέρνει αυτή τη στιγμή να μειώνει το χρέος της περίπου κατά 5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα στον κόσμο. Και μάλιστα, οι αναλυτές αναφέρουν ότι θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε σταθερό το χρέος μας ακόμη και αν εμφανίζουμε πρωτογενές έλλειμμα έως 2,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, κάτι που δείχνει πόσο ισχυρή έχει γίνει η οικονομική μας θέση κατά την τρέχουσα περίοδο.

Η ελβετική τράπεζα επισημαίνει μάλιστα ότι αυτή η πρόοδος δεν είναι τυχαία. Η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έχει εφαρμόσει πολιτικές που βοηθούν στη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Αυτό έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχει συμβάλει στο θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία.

Ωστόσο, η UBS τονίζει ότι ένα σημαντικό ερώτημα για το μέλλον είναι τι θα συμβεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, που θυμίζουμε ότι είναι προγραμματισμένες για το 2027. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανόν να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ανησυχία: θα συνεχιστεί η ίδια οικονομική πολιτική, με πειθαρχία και σταθερότητα, ή θα υπάρξει αλλαγή πορείας; Η εξέλιξη της οικονομικής πορείας των επόμενων ετών θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν. Προσώρας όμως, η Ελλάδα θεωρείται διεθνώς ως μία από τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις οικονομικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης.