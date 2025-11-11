Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου από την Κίνα και δείχνει τη στιγμή που καταρρέει μια γέφυρα μήκους 758 μέτρων, η οποία μάλιστα πριν λίγους μήνες είχε δοθεί στη κυκλοφορία.

Σύμφωνα με ΜΜΕ από την Ασία η γέφυρα βρίσκεται στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας και πρόσφατα παρατηρήθηκαν ρωγμές στη βάση της, με αποτέλεσμα τη Δευτέρα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου η γέφυρα κατέρρευσε και η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιείται έρευνα για να εντοπιστεί ο λόγος που παρουσιάστηκαν οι ρωγμές, καθώς το έργο είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα και θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν ασφαλές.

