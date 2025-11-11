Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου από την Κίνα και δείχνει τη στιγμή που καταρρέει μια γέφυρα μήκους 758 μέτρων, η οποία μάλιστα πριν λίγους μήνες είχε δοθεί στη κυκλοφορία.
Σύμφωνα με ΜΜΕ από την Ασία η γέφυρα βρίσκεται στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας και πρόσφατα παρατηρήθηκαν ρωγμές στη βάση της, με αποτέλεσμα τη Δευτέρα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου η γέφυρα κατέρρευσε και η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου.
Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιείται έρευνα για να εντοπιστεί ο λόγος που παρουσιάστηκαν οι ρωγμές, καθώς το έργο είχε ολοκληρωθεί πρόσφατα και θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν ασφαλές.
Δείτε βίντεο:
The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025