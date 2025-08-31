Στην τελική ευθεία έχει μπει, πλέον, το θέμα της μεταγραφής του Σίριλ Ντέσερς στον Παναθηναϊκό, με τον προπονητή της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, να επιβεβαιώνει την αποχώρησή του.

Το όνομα του Νιγηριανού φορ είχε ακουστεί για την ΑΕΚ τους προηγούμενους μήνες και όντως υπήρχαν επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως το θέμα να προχωρήσει λόγω των απαιτήσεων της σκωτσέζικης ομάδας.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντέσερς θα αγωνίζεται όντως στην Ελλάδα πλέον, όχι με τους «κιτρινόμαυρους» όμως αλλά με τους «πράσινους», με τους οποίους έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Μια συμφωνία που έχει αποδεχθεί και η Ρέιντζερς, η οποία επίσης τα βρήκε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος περιμένει τον παίκτη στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να αρχίσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια.

Τη μεταγραφή του Ντέσερς επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, μετά το ντέρμπι με τη Σέλτικ. «Ο Σίριλ έπαιξε πιθανότατα το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα. Ήταν σπουδαίος όλο το διάστημα που ήταν εδώ, οπότε φεύγει με τις καλύτερες ευχές όλων. Νομίζω είναι καλό για όλες τις πλευρές. Είναι καλή πώληση για εμάς, είναι καλό για τον ίδιο και την καριέρα του. Οπότε όπως είπα, φεύγει με τις καλύτερες ευχές όλων μας», ήταν τα λόγια του.