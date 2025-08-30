Ο Παναθηναϊκός καλείται να βρει τον αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη μετά τη συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώλησή του και το πρώτο όνομα στη σχετική λίστα είναι αυτό του Σίριλ Ντέσερς της Ρέιντζερς.

Ο Νιγηριανός φορ είχε συζητήσει με την ΑΕΚ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι αλλά οι Σκωτσέζοι δεν έδειχναν διατεθειμένοι να τον πουλήσουν, με αποτέλεσμα το θέμα να μην προχωρήσει. Δεν αποκλείεται, όμως, ο Ντέσερς να έρθει τελικά στην Ελλάδα, όχι για τους «κιτρινόμαυρους» αλλά για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πλέον βασικό φορ και 31χρονος της Ρέιντζερς είναι ο εκλεκτός του Ρουί Βιτόρια, με τη διοίκηση να καλείται να δράσει άμεσα και να καταθέσει μια πρόταση που θα πείσει τους Σκωτσέζους να πουν το «ναι».

Το διάστημα που ενδιαφερόταν η ΑΕΚ για την απόκτηση του Ντέσερς τα ΜΜΕ της Σκωτίας υποστήριζαν πως η Ρέιντζερς ήθελε 5 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει, οπότε μένει να φανεί αν αυτό θα είναι το ποσό και για τους «πράσινους» ή αν θα ζητήσουν περισσότερα.