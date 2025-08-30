Στην τελική της φάση βρίσκεται η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο διεθνής επιθετικός φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα του «τριφυλλιού» στην αναμέτρηση της Πέμπτης απέναντι στη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ιωαννίδης επιβεβαίωσε ότι Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ έχουν φτάσει σε συμφωνία και πως σύντομα θα ενταχθεί στο ρόστερ των πρωταθλητών Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την πορτογαλική A Bola, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στη Λισαβόνα το πρωί του Σαββάτου.

Ο 25χρονος φορ θα υποβληθεί σε όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τα “λιοντάρια”. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, δεν αποκλείεται το ίδιο βράδυ να παρακολουθήσει από κοντά στο Ζοσέ Αλβαλάδε το μεγάλο ντέρμπι με την Πόρτο για το πρωτάθλημα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει ξανά τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Όσον αφορά τη συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σπόρτινγκ, αυτή ολοκληρώθηκε στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ — 22 ως σταθερό ποσό και 3 εκατ. σε μπόνους. Επιπλέον, οι «πράσινοι» κράτησαν σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 25%.