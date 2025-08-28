Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αμυντική απόδοση της Εθνικής στο παιχνίδι με την Ιταλία (75-66 υπέρ της Ελλάδας), τονίζοντας παράλληλα στις δηλώσεις του ότι η επίθεση χρειάζεται βελτίωση ενόψει της συνέχειας του EuroBasket.

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ o κόουτς της Εθνικής:

«Ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια για πρεμιέρα. Δεν ήμασταν πιεσμένοι αλλά βιαστικοί. Θα έπρεπε να έχουμε παραπάνω συνέπεια στην επίθεση. Στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί. Ήμασταν καλοί στο ριμπάουντ. Γενικά είμαι ευχαριστημένος.

Πρέπει να παίξουμε άμυνα, το μπάσκετ είναι άμυνα και επίθεση. Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση. Σκεφτήκαμε μόνο το να κερδίσουμε. Στις τελευταίες επιθέσεις σκεφτήκαμε να βάλουμε καλάθια για την διαφορά.

Υπολογίζω όλα τα παιδιά. Πρέπει να είναι έτοιμα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να παίξουν και να έχουν καθοριστικό ρόλο. Όλους τους πιστεύω και πρέπει να είναι έτοιμοι.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Εξαιρετική ατμόσφαιρα, μας βοήθησαν πολύ και τους περιμένουμε και στα επόμενα παιχνίδια».