Οι Μισέλ Πλατινί και Σεπ Μπλάτερ είναι οριστικά αθώοι μετά τις κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία και υπεξαίρεση, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Ελβετίας.

Ήταν ένα σκάνδαλο που είχε προκαλέσει σεισμό στη FIFA και στην UEFA, οι πρόεδροι των οποίων βρέθηκαν κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, με τις καριέρες τους στο χώρο του ποδοσφαίρου ως παράγοντες να τελειώνουν άδοξα.

Από την πρώτη στιγμή, πάντως, τόσο ο Πλατινί όσο και ο Μπλάτερ δήλωναν αθώοι και τελικά έπειτα από δύο δίκες που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία δικαιώθηκαν. Τον περασμένο Μάρτιο η απόφαση ήταν αθωωτική για αμφότερους και απέμενε η απόφαση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας της Ελβετίας για το αν θα έκανε ή όχι έφεση.

Τελικά αποφάσισε να μην κάνει, επικυρώνοντας έτσι την αθωότητα των πρώην προέδρων των FIFA και UEFA, οι οποίοι… εκδιώχθηκαν με αυτόν τον τρόπο από το ποδόσφαιρο για να πάρουν τις θέσεις τους οι Τζάνι Ινφαντίνο και Αλεξάντερ Τσέφεριν.