Η… κατρακύλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται αμείωτη! Οι Κόκκινοι Διάβολοι υπέστησαν ένα από τα πιο ντροπιαστικά πλήγματα στην ιστορία τους, όταν αποκλείστηκαν από τη Γκρίμσμπι, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας. Η μικρή ομάδα, με αγοραία αξία που μόλις ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, κατάφερε να εξευτελίσει το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ και να πάρει την πρόκριση μέσω μιας επικής διαδικασίας 26 εκτελέσεων πέναλτι, μετά από το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Η Γκρίμσμπι αιφνιδίασε νωρίς, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Αντρέ Ονάνα. Στο 22’ ο Καμερουνέζος γκολκίπερ απέτυχε να μπλοκάρει το σουτ του Βέρναμ, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα βγήκε τραγικά και έδωσε στον Γουόρεν την ευκαιρία να γράψει το 2-0, αφήνοντας τη Γιουνάιτεντ να μοιάζει παντελώς αμήχανη.

Παρά τη φαινομενική διαφορά δυναμικής, η πίεση της Γιουνάιτεντ απέδωσε. Ο Ρούμπεν Αμορίμ έριξε στο γήπεδο τους Φερνάντες και Μπουμό, με τον δεύτερο να μειώνει σε 2-1 στο 75’ με εντυπωσιακό σουτ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στην ισοπαλία, αλλά το γκολ της ανατροπής δεν ήρθε, οδηγώντας τον αγώνα στην παράταση και τελικά στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Η αγωνία κορυφώθηκε στην διαδικασία των πέναλτι: μετά από 26 εκτελέσεις, το χαμένο σουτ του Μπουμό έδωσε στη Γκρίμσμπι την εκπληκτική πρόκριση με 12-11, γράφοντας μια από τις πιο θρυλικές σελίδες στην ιστορία των ανατροπών του ποδοσφαίρου.