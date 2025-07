Ο θρύλος της heavy metal, Όζι Όσμπορν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών το βράδυ της Τρίτης.

Ο γνωστός frontman της Black Sabbath ήταν φίλος της Άστον Βίλα, η οποία απέτισε φόρο τιμής στον τραγουδιστή που είχε εμφανιστεί στη σκηνή του Villa Park πριν μερικές εβδομάδες.

Σε δήλωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Όζι Όσμπορν. Ήταν μαζί με την οικογένειά του, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Sharon, Jack, Kelly, Aimee και Louis».

Ο θρυλικός rocker είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του στη σκηνή αυτόν τον μήνα, επανενώνοντας τους Black Sabbath με τους Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward για πρώτη φορά από το 2005.

