Τραγουδιστές και μουσικοί και συγκροτήματα αποδίδουν με μηνύματα φόρο τιμής στον θρύλο της heavy metal, Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο τραγουδιστής των Black Sabbath είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον το 2020. Τον Φεβρουάριο του 2023, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι αποσύρεται από τις περιοδείες, επικαλούμενος τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη που είχε υποστεί σε ατύχημα το 2018.

Πριν από τρεις εβδομάδες ο Όσμπορν εμφανίστηκε από θρόνο στη σκηνή του Villa Park στο Μπέρμιγχαμ στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath λέγοντας στους θαυμαστές του: «Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω — σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Η συναυλία περιελάμβανε εμφανίσεις φίλων του Όσμπορν, μεταξύ άλλων των Metallica, Alice in Chain, Guns N’ Roses και χαρακτηρίστηκε ως η «τελευταία υπόκλιση» του θρύλου της heavy metal.

Ozzy entering the stage for the final Black Sabbath show in Birmingham 🤘pic.twitter.com/Sxrsk7jPMV — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) July 5, 2025

Οι Βlack Sabbath σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψαν: «Όζι για πάντα» και δημοσίευσαν φωτογραφία του από την εμφάνιση του στο Μπέρμιγχαμ.

Οι Metallica ανέβασαν μια φωτογραφία της μπάντας με τον Όζι και ένα emoji ραγισμένης καρδιάς.

«Δεν υπάρχουν λόγια, σε αγαπάμε Όζι» έγραψε ο Μπίλι Άρμστρονγκ των Green Day.

Ο Ντέιβιντ Ντρέιμαν, των Disturbed, έγραψε: «Αντίο αγαπητέ μου δάσκαλε… …ένας πατέρας για όλους μας…φίλε μου. Σ’ αγαπώ @Όζι Όσμπορν και θα μου λείψεις τρομερά».

I love you @OzzyOsbourne and I will miss you terribly. #Ozzy pic.twitter.com/GBz0GzdYdC — David Draiman 🟦🎗️🇺🇸🇮🇱✡️☮️ (@davidmdraiman) July 22, 2025

«Ήταν ένας αγαπητός φίλος και ένας τεράστιος πρωτοπόρος που εξασφάλισε τη θέση του στο πάνθεον των θεών της ροκ – ένας αληθινός θρύλος» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Έλτον Τζον. «Ήταν επίσης ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα μου λείψει πολύ. Στη Σάρον και την οικογένεια, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και την αγάπη μου».

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss αποκάλεσε τον Όσμπορν «γίγαντα».

Sad to report Ozzy has passed away. He was a giant. Admired and loved by millions of fans worldwide. Prayers and condolences go out to the Osborne family. https://t.co/DUywhl6eFB — Gene Simmons (@genesimmons) July 22, 2025

Οι Pantera σε ανάρτησή τους έγραψαν: «Δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήσουν εσύ».

Ο Yungblud χαρακτήρισε τον Όζι Όσμπορν ως «τον σπουδαιότερο όλων των εποχών».

Ο Άγγλος τραγουδοποιός είχε μια πολύ δυνατή σχέση με τον Όσμπορν, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά το 2022, και φάνηκε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν δεσμό σχεδόν πατέρα-γιου.

Ο Yungblud δημοσίευσε φωτογραφίες τους μαζί από την τελευταία συναυλία του Όσμπορν στο Μπέρμιγχαμ και έγραψε: «Δεν πίστευα ότι θα έφευγες τόσο σύντομα την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, ήσουν γεμάτος ζωή και το γέλιο σου γέμιζε τον χώρο. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ – θα είσαι σε κάθε νότα που τραγουδάω και μαζί μου κάθε φορά που βαδίζω στη σκηνή. Με ρώτησες κάποτε αν μπορούσες να κάνεις κάτι για μένα και όπως είπα τότε και όπως θα πω τώρα για όλους εμάς η μουσική ήταν αρκετή».

Οι Smashing Pumpkins δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τους με τον αείμνηστο σταρ. Το συγκρότημα έγραψε: «Κι εμείς σε αγαπάμε, Όζι»

Ο Ρόνι Γουντ των Rolling Stones εξέφρασε σε tweet ότι τη λύπη του για τον θάνατο του Όζι Όσμπορν». «Τι υπέροχη συναυλία αποχαιρετισμού είχε στο Back To The Beginning στο Μπέρμιγχαμ» έγραψε.