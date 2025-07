Ο θρύλος της heavy metal, Όζι Όσμπορν, πέθανε σήμερα σε ηλικία 76 ετών.

Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επανένωσή του με τους Black Sabbath, με τους οποίους έδωσε μια τελευταία συναυλία στο Μπέρμιγχαμ.

Αυτή έμελλε να είναι η τελευταία εμφάνιση του Όζι, πέντε χρόνια αφότου ο 76χρονος αποκάλυψε ότι πάσχει από Πάρκινσον, το οποίο τον δυσκόλευε στο περπάτημα.

— Indie Rocks! (@indierocks) July 22, 2025

Έτσι, στην τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή, ήταν καθισμένος σε έναν μαύρο θρόνο και συχνά φάνηκε να βουρκώνει καθώς το πλήθος τον αποθέωνε.

Ozzy entering the stage for the final Black Sabbath show in Birmingham 🤘

«Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου» είπε ο Όζμπορν. Στην ίδια σκηνή νωρίτερα είχαν παίξει οι Metallica, οι Slayer, οι Tool και οι Guns N’ Roses, τιμώντας τους Black Sabbath. «Χωρίς τους Sabbath δεν θα υπήρχαν Metallica. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε σκοπό στη ζωή» ανέφερε ο frontman των Metallica Τζέιμς Χέτφιλντ.

Black Sabbath's beginning and the end…