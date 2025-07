Η Ζαλγκίρις Κάουνας θέλησε να στείλει το μήνυμά της στη Μονακό ενόψει της αναμέτρησής τους στην 1η αγωνιστική της Euroleague τη νέα σεζόν, αλλά οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο για να απευθυνθούν ξανά στον Παναθηναϊκό.

Η κλήρωση για τη Euroleague 2025-26 έγινε πριν λίγες μέρες και ένα από τα παιχνίδια της πρεμιέρας είναι αυτό των Λιθουανών με τους Γάλλους στο Κάουνας. Έτσι, στη Ζαλγκίρις αποφάσισαν να κάνουν πλάκα στη Μονακό, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία που έχει viral με το… παράνομο ζευγάρι που αποκαλύφθηκε στη συναυλία των Coldplay.

Οι Λιθουανοί έβαλαν τα σήματα των δύο ομάδων στα πρόσωπα των εραστών και έγραψαν «ο πρώτος έρωτας της σεζόν», αλλά η αντίδραση των Γάλλων ήταν επική. Υπενθυμίζοντας σε όλους τις άριστες σχέσεις που έχει με τον Παναθηναϊκό και ειδικά στα social media, η Μονακό έγραψε το εξής…

«Δεν θα απατούσαμε ποτέ τον Παναθηναϊκό μας. Απλά μια σύντομη συνάντηση με τους άλλους πράσινους φίλους μας».

We would never cheat on our Panathinaikos 💚✋ @Paobcgr



Just a short term meetup with other Green friends 😜 https://t.co/bKg8WOy3uj