Ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να πιάσει συζήτηση με τους ακόλουθούς του στο X και απάντησε στις ερωτήσεις τους, κάνοντας αναφορά και στον Γιόνας Βαλαντσιούνας και το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού είναι αρκετά δραστήριος στο X (πρώην Twitter) και την Κυριακή (13/7) αποφάσισε να ανοίξει διάλογο με τους ακόλουθους, απαντώντας στις ερωτήσεις του.

Μία εξ αυτών, λοιπόν, αφορούσε τους «πράσινους» και το ενδεχόμενο απόκτησης του Βαλαντσιούνας, με τον οποίο έχουν συμφωνήσει προφορικά αλλά θα πρέπει να περιμένουν την τελική απόφαση των Ντένβερ Νάγκετς για να δουν αν θα τον αποκτήσουν ή όχι.

Ο Φουρνιέ, πάντως, θέλει να δει τον Λιθουανό σέντερ στον Παναθηναϊκό και το είπε ξεκάθαρα απαντώντας στη σχετική ερώτηση που δέχθηκε.

«Δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζω να πάει. Παίζω απέναντι στον Γιόνας από τότε που ήμασταν 15. Φοβερός τύπος. Φοβερός παίκτης. Φοβερός για το πρωτάθλημα. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι», ήταν η απάντησή του.

Από εκεί και πέρα, ένας από αυτούς που έκαναν ερωτήσεις στον Φουρνιέ ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναφέρθηκε στον εαυτό του που πριν λίγες μέρες υπέγραψε στον Ολυμπιακό. «Ποια είναι η γνώμη σου για τη νέα μεταγραφή;», ρώτησε ο Greek Freak, με τον Γάλλο να απαντάει: «Ανυπομονώ να τον γνωρίσω».

What do you think of the new addition Kos to Kos? 👀 https://t.co/UKJz4jAo9G