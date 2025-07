Η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού, καθώς περίμενε για περισσότερο από ένα μήνα την απάντησή του.

Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ επιθυμεί να επιστρέψει στη Euroleague έπειτα από μια διετία στο ΝΒΑ όπου τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τον ίδιο και τα σενάρια για το μέλλον του είναι πολλά εδώ και καιρό.

Μία από τις ομάδες που τον ήθελαν ήταν και η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά τελικά αποφάσισε να αποσυρθεί. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο έγκυρος Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα ντε Λούκας, η Φενέρ αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους περίμενε για περισσότερο από ένα μήνα την απάντηση του Μίτσιτς και τελικά αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησή τους, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για τους άλλους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Ισπανοί, Σέρβοι και Ιταλοί δημοσιογράφοι τις τελευταίες μέρες, ο Ολυμπιακός φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τον Σέρβο γκαρντ, αν και από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό.

Después de esperar más de un mes, el Fenerbahçe se sale de la carrera por Micic.



After waiting a month for Micic, Fenerbahçe whitdraws the offer. https://t.co/3fNpL832E0