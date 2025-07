Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε στα Σεπόλια με τον διάσημο Youtuber, Speed, και σε ερώτηση για το μέλλον του μάλλον προανήγγειλε την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Εδώ και καιρό έχουν αρχίσει οι φήμες για μεταγραφή του Greek Freak, με τους Νιου Γιορκ Νικς να είναι μία από τις ομάδες που φέρονται να στοχεύουν στην απόκτησή του, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η παραμονή του στους Μπακς.

Αυτό, ουσιαστικά, το προανήγγειλε ο ίδιος με την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση του Speed, τον οποίο υποδέχθηκε στα Σεπόλια, σχετικά με το μέλλον του και το αν θα παραμείνει στην ομάδα του.

«Πιθανό να μείνω. Θα δούμε, αγαπάω το Μιλγουόκι», ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο.

“Probably. We’ll see. I love Milwaukee.”



– Giannis on staying in Milwaukee



pic.twitter.com/mz4V2pdrif