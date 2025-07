Η είδηση για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει προκαλέσει αίσθηση και στις ΗΠΑ, ενώ ο γνωστός δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, μέσω ανάρτησής του, αναφέρει ότι οι Ντένβερ Νάγκετς θα καταβάλουν προσπάθειες να μεταπείσουν τον Λιθουανό σέντερ να μην αποχωρήσει από το NBA.

Ο Στάιν τόνισε: «Η ανταλλαγή μεταξύ Σακραμέντο και Ντένβερ αναμένεται να ολοκληρωθεί κανονικά την Κυριακή. Οι Νάγκετς θα πιέσουν τον Βαλαντσιούνας να παραμείνει στο NBA μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής, αντί να επιδιώξει την εξαγορά του συμβολαίου του για να επιστρέψει στην Ευρώπη».

