Ο θρύλος του μπάσκετ Magic Johnson και η σύζυγός του Cookie Johnson έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: Toν Andre, την Elisa και τον Earvin “EJ” Johnson III. Ο EJ Johnson γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1992 στο Beverly Hills της California και αποκάλυψε στην οικογένειά του πως είναι gay σε ηλικία 17 ετών, ενώ δημόσια έκανε το coming out του το 2013. Οι γονείς και τα αδέρφια του τον στήριξαν παρά τις αρχικές δυσκολίες και ειδικά ο πατέρας του υπενθύμισε στον εαυτό του ότι αυτός που πρέπει να αλλάξει είναι ο ίδιος και όχι ο γιος του. Παρότι υπήρξε περίοδος προσαρμογής, ο Magic Johnson τελικά αποδέχθηκε πλήρως τον EJ, ενθαρρύνοντας την αυθεντικότητα και την αυτοέκφρασή του.

Ο EJ έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση συμμετέχοντας στη σειρά “Rich Kids of Beverly Hills” (2014-2016) μέσα από την οποία έγινε πολύ δημοφιλής. Οδήγησε το δικό του spin-off, EJNYC (2016), και συμμετείχε ως fashion commentator στο E! News και στο Fashion Police ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πάνελ ως σχολιαστής σε beauty προϊόντων και θεμάτων ενώ ήταν guest host στο “The Real”. Το 2021, δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα Michael Collins στο reboot “The Proud Family: Louder and Prouder”. Είναι θερμός υποστηρικτής των δικαιωμάτων LGBTQ+, δραστήριος σε καμπάνιες για ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση νέων ανθρώπων με ακτιβιστική δράση. Στο ντοκιμαντέρ They Call Me Magic, αποτυπώνεται η έντονη σύνδεση που έχει με τον Magic και η προσωπική του προσπάθεια για αποδοχή από την οικογένειά του. Η μητέρα του, Cookie υπήρξε αρωγός στην αποδοχή του EJ, όπως αποκάλυψε σε συνεντεύξεις για την εμπειρία της, και συνεχίζει να δείχνει αμέριστη υποστήριξη.

Έχει μια bisexual αισθητική στην εμφάνισή του και ντύνεται συνδυάζοντας στοιχεία γυναικείας και ανδρικής μόδας. Ο EJ Johnson μπορεί να είναι ο γιος του Magic, όμως καταφέρνει να έχει τη δική του μαγεία ως προσωπικότητα μόδας, influencer, και φορέας αλλαγής. Με στιλ, δύναμη και αυθεντική ισχύ, ενσαρκώνει τη γεφύρωση ανάμεσα στην pop κληρονομιά και τη σημερινή αφήγηση για την ταυτότητα και την αποδοχή. Ο EJ Johnson έχει εξελιχθεί σε fashion icon με παγκόσμια επιρροή, κυρίως επειδή δεν υπακούει σε κανόνες. Το στιλ του χαρακτηρίζεται από τολμηρές, gender-fluid επιλογές, πολυτέλεια, και απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Φορά με άνεση και χάρη φορέματα, κορσέδες, γόβες και πανωφόρια με γυναικεία κοψίματα, χωρίς να προσδιορίζει τον εαυτό του ως τρανς. Έχει δηλώσει: «Δεν θέλω να γίνω γυναίκα. Απλώς μου αρέσει να εκφράζομαι μέσα από τη μόδα». Συνδυάζει συχνά ανδρικά παλτό με ψηλοτάκουνα πέδιλα, oversized γυαλιά, και τσάντες statement. Έχει κάνει πολλές εμφανίσεις σε events όπως το Met Gala, New York Fashion Week, και τα Oscars afterparties, επιλέγοντας κομμάτια από Balmain, Givenchy, Gucci, Rick Owens, αλλά και couture designers μικρότερης αναγνωρισιμότητας. Συχνά επιλέγει body-hugging silhuettes που τονίζουν τη μέση και τους ώμους του, σε έντονα υλικά όπως latex, σατέν και δέρμα.

Επιλέγει δυνατά statement κομμάτια όπως μίνι φούστες με over-the-knee μπότες, διάφανα top και δαντέλα, ανδρικά κοστούμια με γυμνό στήθος και παλτά με φτερά, animal prints, ή μεταλλικές υφές. Φορά εντυπωσιακά κοσμήματα μεγάλα σκουλαρίκια και τσόκερ ενώ επενδύει σε oversized γυαλιά ηλίου και κρατά clutch bags. Oλοκληρώνει τις εμφανίσεις του με ψηλοτάκουνα που ταιριάζουν με το outfit, ακόμα και για εμφανίσεις μέρας. Στα beauty looks του προτιμά τα smokey eyes, το highlighting, και nude lips για glam εμφανίσεις. Ο EJ έχει ύψος πάνω από 1,90, κάτι που ενισχύει την δραματικότητα των looks του και συχνά περπατά σαν να βρίσκεται σε πασαρέλα, με απόλυτη επίγνωση του τι φορά και τι σημαίνει αυτό.

Ο EJ Johnson δεν ντύνεται απλώς για να εντυπωσιάσει, αλλά για να ανοίξει τον δρόμο σε μια νέα γενιά ατόμων που θέλουν να εκφραστούν πέρα από τα στερεότυπα φύλου. Αντιπροσωπεύει έναν κόσμο όπου η ταυτότητα και το στιλ δεν έχουν όρια, παρά μόνο φαντασία, αυτοπεποίθηση και αλήθεια.