Νέο τριετές συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπέγραψε ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, κεφαλαιοποιώντας ουσιαστικά την πρόκριση του συλλόγου, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα στη σεζόν 2023-24, διαδεχόμενος τον Στιβ Κούπερ, και την περασμένη χρονιά εξασφάλισε για τη Φόρεστ μια θέση στο Conference League για τη νέα σεζόν, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην Ευρώπη.

Η ομάδα βρισκόταν για μεγάλο μέρος της χρονιάς εντός των θέσεων που οδηγούν στα προκριματικά του Champions League, ωστόσο κάποια άσχημα αποτελέσματα προς το τέλος της σεζόν, την περιόρισαν τελικά στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Evangelos Marinakis has handed Nuno Espírito Santo a new three-year contract until the summer of 2028. 🤝 pic.twitter.com/SCYwWz4DRW