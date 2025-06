Επί πολλά χρόνια η Τότεναμ προσπαθούσε ανεπιτυχώς να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο και όταν τελικά τα κατάφερε με τον Άγγελο Ποστέκογλου αποφάσισε να απολύσει τον προπονητή.

Οι Λονδρέζοι δεν τα πήγαν καθόλου καλά φέτος στην Premier League, τα πήγαν εξαιρετικά όμως στο Europa League καθώς το κατέκτησαν με τη νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μπιλμπάο και εξασφάλισαν έτσι και τη συμμετοχής τους στο Champions League.

Αυτό, όμως, δεν ήταν αρκετό για να παραμείνει στη θέση του ο Ποστέκογλου… Όπως αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ, στις συζητήσεις της διοίκησης με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή τα πράγματα δεν πήγαν καλά και η διοίκηση αποφάσισε να τον απολύσει.

Οι άνθρωποι της Τότεναμ θεωρούν ότι είναι ασυγχώρητη η 17η θέση στην Premier League και έκριναν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, με τον Ποστέκογλου να απολύεται δύο χρόνια μετά την πρόσληψή του και ενώ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027.

BREAKING: Ange Postecoglou is going to be sacked by Tottenham Hotspur 🚨⚪ pic.twitter.com/7rCejGXcvr