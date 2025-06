Κοντά στην απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος συνδέθηκε και με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης τις προηγούμενες μέρες, βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με όσα αναφέρει Ισπανός δημοσιογράφος.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε φέτος τη Euroleague για 2η φορά στην ιστορία της και αν οι πληροφορίες του Τσέμα Ντε Λούκας είναι σωστές τότε είναι κοντά σε μια πολύ δυνατή μεταγραφή, κοντά σε μια κίνηση που θα την ενισχύσει κι άλλο.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος αναφέρει σε ανάρτησή του πως η Φενέρμπαχτσε είναι κοντά σε συμφωνία με τον Μίτσιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα γράφτηκε και για Ολυμπιακό, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 31χρονος Σέρβος γκαρντ έχει συμβόλαιο μέχρι τις 29 Ιουνίου με τους Φούνιξ Σανς, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την οψιόν για να το ανανεώσουν με σκοπό να τον συμπεριλάβουν σε κάποια ανταλλαγή τους επόμενους μήνες.

Ο Μίτσιτς έχει κατακτήσει δύο φορές τη Euroleague, το 2021 και το 2022, με την Αναντολού Εφές υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν και είχε αναδειχθεί MVP της διοργάνωσης το 2021.

ÚLTIMA HORA: El Fenerbahçe está cerca de cerrar la vuelta de Vasilije Micić desde la #NBA a la #Euroleague.



