Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Τζάνι Ινφαντίνο, πρόεδρο της FIFA, για το Μουντιάλ 2026 και τόνισε πως η συμμετοχή της Ρωσίας στα προκριματικά θα μπορούσε να είναι ένα καλό κίνητρο ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ρωσία, ως γνωστόν, έχει αποκλειστεί από κάθε διεθνή διοργάνωση από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ όμως δεν το ήξερε αυτό και όταν το έμαθε θεώρησε ότι βρέθηκε ένα κίνητρο για να επανέλθει η ειρήνη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης της ομάδας εργασίας που ασχολείται με το Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ο Τραμπ δεν έκρυψε την έκπληξή του όταν έμαθε ότι η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

«Δεν το ήξερα αυτό. Σοβαρά;», είπε προς τον Ινφταντίνο, ο οποίος απάντησε πως «έτσι ακριβώς είναι. Προς το παρόν είναι αποκλεισμένοι αλλά ελπίζουμε ότι θα επανέλθει η ειρήνη και η Ρωσία θα έχει ξανά δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά».

Λόγια που άρεσαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είπε αμέσως μετά πως «αυτό είναι πιθανό, θα μπορούσε να είναι ένα καλό κίνητρο, σωστά; Θέλουμε να σταματήσουν, κάθε εβδομάδα σκοτώνονται 5.000 άνθρωποι στον πόλεμο».

