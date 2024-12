Το ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Νίκλας Ελίασον παραμένει έντονο, καθώς σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ο σύλλογος του Πόρτο Αλέγκρε έχει υποβάλει πρόταση στην ΑΕΚ για την απόκτησή του.

Οι πληροφορίες από τα ΜΜΕ της Βραζιλίας αναφέρουν ότι ο 29χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ είναι ο βασικός στόχος της Γκρέμιο για να αντικαταστήσει τον Σοτέλδο, ο οποίος έχει δηλώσει στη διοίκηση ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει στην ομάδα.

Niclas Eliasson poderá ser reforço para Gustavo Quinteros no Grêmio. Atacante começou a carreira na Suécia, jogando em clubes como AIK e Norkoping. Depois jogou no Bristol City-ING e Nimes-FRA. Está desde 2022 no AEK-GRE. https://t.co/hVTvOiMYl8