Το φετινό Champions League ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να θριαμβεύει ξανά, κατακτώντας τον 15ο τίτλο της, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να πρέπει να κάνουν υπομονή λίγους μήνες για να ακούσουν ξανά τον ύμνο του, οι στίχοι του οποίου προκαλούν εντύπωση αφού είναι γραμμένοι σε τρεις διαφορετικές γλώσσες.

Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι οπαδοί, όλων των ομάδων, έχουν τραγουδήσει έστω μια φορα τον ύμνο χωρίς να ξέρουν τα λόγια. Και η αλήθεια είναι πως μάλλον λίγοι ξέρουν ότι οι στίχοι δεν είναι όλοι στα αγγλικά. Αυτή είναι η μία από τις τρεις γλώσσες που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τα γαλλικά και τα γερμανικά να είναι οι άλλες δύο.

Όσο περίεργο κι αν φαίνεται, το τραγούδι που ακούμε πριν την έναρξη κάθε αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έχει στίχους στα αγγλικά, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Στίχοι που δεν λένε, φυσικά, κάτι… βαθυστόχαστρο παρά επαναλβάνουν ότι είναι οι καλύτερες ομάδες, είναι σπουδαίες ομάδες και παίρνουν μέρος σε μια μεγάλη συνάντηση, σε ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός.

Αυτό είναι, όλο κι όλο, ο ύμνος που εμπνεύστηκε ο Τόνι Μπρίτεν το 1992, συνθέτοντας τη μουσική, για να μπουν στη συνέχεια και οι στίχοι που ξεσηκώνουν τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους χωρίς οι περισσότεροι να τους ξέρουν.

Ce sont les meilleures équipes (They are the best teams)

Sie sind die allerbesten Mannschaften (They are the best teams)

The main event

Die Meister (The master)

Die Besten (The best)

Les grandes équipes (The great teams)

The champions

Une grande réunion (A big meeting)

Eine große sportliche Veranstaltung (A great sporting event)

The main event

Ils sont les meilleurs (They are the best)

Sie sind die Besten (They are the best)

These are the champions

Die Meister (The master)

Die Besten (The best)

Les grandes équipes (The great teams)

The champions