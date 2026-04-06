Μια τρομακτική στιγμή έζησαν μια γυναίκα και ο 27χρονος γιος της στη Θήβα, αφού ήρθαν αντιμέτωποι με μια ομάδα ληστών που εισέβαλαν στο σπίτι τους.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι τέσσερις κουκουλοφόροι περίμεναν μέχρι να φύγει από το σπίτι ο 58χρονος σύζυγος της γυναίκας και πατέρας του 27χρονου, ώστε να μπορέσουν να εισβάλουν. Αφού έφυγε, μπήκαν μέσα και απείλησαν τη γυναίκα και τον γιο της με όπλο και κατσαβίδι, προκειμένου να τους πουν πού έχουν χρήματα και τιμαλφή. Κατάφεραν να τους αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα, πριν εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα θύματά τους ειδοποίησαν την αστυνομία, που έστησε μπλόκα σε σημεία του επαρχιακού και εθνικού δικτύου για τον έλεγχο ύποπτων οχημάτων με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που ανέλαβε την προανάκριση, εξετάζει τα ίχνη που μπορεί να άφησαν πίσω τους οι τέσσερις ληστές, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από πιθανά σημεία διέλευσής τους.