Ο Σάκης Γκολφίνος, 46χρονος επιχειρηματίας από τη Βάρδα Ηλείας, βρέθηκε νεκρός στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 σε ένα δύσβατο σημείο του δάσους Κουνουπελίου, κοντά στο καμένο αυτοκίνητό του, πυροδοτώντας θρίλερ και αντιπαραθέσεις για τα αίτια της τραγωδίας.



Ο ίδιος ζούσε με την οικογένειά του στην Ηλεία και διατηρούσε βουλκανιζατέρ μαζί με τον δίδυμο αδερφό του. Την ημέρα που χάθηκε, η πυροσβεστική εντόπισε τη φωτιά στο όχημά του και αργότερα το απανθρακωμένο σώμα του ενός από τους επιβάτες.



Από την αρχή η οικογένεια υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα ή αυτοχειρία, αλλά για δολοφονία από πρόθεση, καθώς υπήρχαν στοιχεία που περιπλέκουν την υπόθεση και οδήγησαν την εισαγγελία να ασκήσει ποινική δίωξη κατά αγνώστων.

Νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ που ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα για την υπόθεση. Δύο μάρτυρες καταθέτουν για την ασυνήθιστη πορεία άλλων οχημάτων λίγο πριν ο Σάκης Γκολφίνος βρεθεί απανθρακωμένος. Ταυτόχρονα, σειρά βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δημοσιεύονται για πρώτη φορά, καταγράφουν καρέ καρέ τις τελευταίες κινήσεις του επιχειρηματία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες και προσθέτοντας νέα διάσταση στην έρευνα.

«Δεν μας έχουν ειδοποιήσει για τίποτα»

Με φωνή που «σπάει» από τον πόνο, η μητέρα του απευθύνει κραυγή αγωνίας μέσα από την εκπομπή.

«Αν δεν ήταν το ‘Τούνελ’ να ασχοληθεί, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Θα είχαν κλείσει την υπόθεση τελείως. Δυόμισι χρόνια πέρασαν και δεν μας έχουν ειδοποιήσει για τίποτα. Δεν ήθελαν να ασχοληθούν; Θέλω να μάθω τι έγινε και γιατί… δεν ξέρω αν θα μάθω ποτέ», λέει με πικρία, αφήνοντας αιχμές για την πορεία της έρευνας.

Η ίδια επιχειρεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Μιλά για μία παράνομη σχέση του γιοy της που ίσως να στάθηκε μοιραία. «Είχε μπλέξει με μια κοπέλα… ήταν παντρεμένη, είχε προβλήματα, κάτι έγινε», λέει, χωρίς να μπορεί να δώσει ξεκάθαρη εξήγηση.

Τα γυαλιά του θύματος εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το καμένο όχημα, σχεδόν άθικτα. Το κινητό του όμως δεν βρέθηκε ποτέ. «Τα γυαλάκια του τα είχε πάρει η Αστυνομία και δεν μας τα έχουν δώσει ακόμα. Τα είχε πάντα μέσα στο αυτοκίνητό του, με αυτά διάβαζε. Βρέθηκαν δύο – τρία μέτρα μακριά από ‘κει που κάηκε το αυτοκίνητο. Ήταν σε καλή κατάσταση, άθικτα. Το κινητό του δε βρέθηκε πουθενά. Είχαμε και άλλο ένα κινητό εδώ και το δώσαμε κι αυτό στην Αστυνομία. Ούτε που το έλεγξαν. Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία για το τι βρήκαν μέσα στο κινητό του και για τις συνομιλίες που είχε».

Η απουσία απαντήσεων γίνεται μαρτύριο για τη μητέρα του άτυχου επιχειρηματία. Μέσα στην απόγνωσή της, ζητά ένα σημάδι από το ίδιο της το παιδί. «Παρακαλάω να τον δω στον ύπνο μου το βράδυ και να μου δώσει μία εξήγηση, ένα στοιχείο. Ότι έγινε αυτό, να μου πει να ηρεμήσω».

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ»

Η ίδια, τραυματισμένη και από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη κοντά στο κοιμητήριο, παλεύει καθημερινά με τις μνήμες που χάνονται εκτός από μία.

«Είχα ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι θαύμα που είμαι ζωντανή. Μέχρι και στο νοσοκομείο μου είπαν να κάνεις τον σταυρό σου στο Θεό που σε έκανε καλά γιατί με χτύπησαν στο κεφάλι και συνεχώς ξεχνάω πράγματα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μόνο το παιδί μου δεν ξεχνάω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

«Πολύτιμα στοιχεία χάνονται»

Η αδελφή του θύματος, Γεωργία Γκολφίνου, μίλησε γι’ αυτά στην εκπομπή, από τη Ζυρίχη όπου και ζει.

«Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά, παρότι έχουν προκύψει αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζετε και στηρίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, για την οποία έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η ταυτοποίηση των δραστών που δολοφόνησαν τον αδελφό μου».

Όπως τονίζει, η πορεία των ερευνών είναι εξαιρετικά αργή, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφουν ύποπτα οχήματα να τον ακολουθούν πριν εισέλθει στο δάσος.

Η ίδια επισημαίνει πως, παρά τις ενέργειες της ανακρίτριας για τη διερεύνηση της κινητής συσκευής που είχε παραδοθεί στις Αρχές, δεν έχει υπάρξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Ο χρόνος που περνά λειτουργεί εις βάρος μας, καθώς πολύτιμα στοιχεία χάνονται. Το βιντεοληπτικό υλικό θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό και να οδηγήσει σε εξελίξεις, όμως οι διαδικασίες δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η προανάκριση δεν μας εμπνέει εμπιστοσύνη», υπογραμμίζει.

Εκφράζει μάλιστα την υποψία ότι στα αρχικά στάδια της υπόθεσης ενδέχεται να μην είχε πραγματοποιηθεί πλήρης έρευνα στα κινητά τηλέφωνα του αδελφού της, παρά την ύπαρξη σημαντικών ευρημάτων.

«Υπήρχε μία φωτογραφία στο κινητό, για την οποία είχα ενημερώσει προσωπικά τις Αρχές. Ωστόσο, στη συνέχεια αναιρέθηκαν όσα είχαν ειπωθεί, ακόμη και η ίδια μου η επικοινωνία μαζί τους», σημειώνει.

Αναφερόμενη στην οικογένειά της, τονίζει πως η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά για τη μητέρα τους, η οποία βιώνει καθημερινά το βάρος της απώλειας. «Προσπαθεί μόνη της να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη και ποιος θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο φρικτό στο παιδί της. Συνεχίζει μέχρι και σήμερα να επισκέπτεται καθημερινά το κοιμητήριο», λέει.

Με εμφανή συγκίνηση, η Γεωργία Γκολφίνου, μιλά για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε η μητέρα της φεύγοντας από το νεκροταφείο και για τον αδιάκοπο πόνο που βιώνει η οικογένεια. «Για τους άλλους μπορεί να φαίνεται πως έχει περάσει πολύς καιρός, όμως για εμάς είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Ζούμε ξανά και ξανά εκείνη την στιγμή. Ακόμη κι αν βρεθούν οι υπεύθυνοι, ο πόνος μας δεν θα αλλάξει. Τουλάχιστον όμως, θα υπάρξει μια δικαίωση για τον αδελφό μου».

Επισημαίνει ότι στην αρχή η υπόθεση επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ατύχημα, ενώ στη συνέχεια έγιναν προσπάθειες να αμαυρωθεί η μνήμη του θύματος. Ωστόσο, η εισαγγελική Αρχή κατέληξε πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.

«Η συμβολή της εκπομπής ήταν καθοριστική. Αν δεν υπήρχε το ‘Τούνελ’, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ, με την υπόθεση ακόμη ανοιχτή», καταλήγει.