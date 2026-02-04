Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε έναν 21χρονο που κατηγορείται ότι βασάνισε ηλικιωμένο στα Μέγαρα, ώστε να κλέψει 5.000 ευρώ, με το θύμα να καταλήγει μετά από μήνες, λόγω των σοβαρών τραυμάτων του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τις πρώτες πρωινές ώρες της 21-06-2025, ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα Αττικής, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ περίπου. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Ακολούθως, κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- τηλεφωνικές συσκευές.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε Ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με το οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη.

Επισημαίνεται ότι, ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με έτερο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.