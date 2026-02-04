Σειρά από ληστείες σε σπίτια και καταστήματα έχει πραγματοποιήσει στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου μία σπείρα διαρρηκτών.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έφερε στο «φως» το MEGA, ο διαρρήκτης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έσπασε με λοστό την πόρτα καταστήματος. Στη συνέχεια ο άνδρας άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο και αποχώρησε, ξεχνώντας αρχικά τον λοστό στο σημείο.

«Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε μέσα, άνοιξε την ταμειακή, πήρε ό,τι χρήματα υπήρχαν στο ταμείο», επεσήμανε χαρακτηριστικά η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 20 ληστείες τους τελευταίους δύο μήνες.