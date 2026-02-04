Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και αφορούν τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Την ώρα που οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη στο «μικροσκόπιο» έχει μπει η επιχείρηση που διατηρούσε ο άνδρας ενώ «κλειδί» στην υπόθεση αποτελεί η κατάθεση της συντρόφου του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εταιρεία του θύματος φέρεται να αποτελεί συνέχεια επιχείρησης που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα. Πρόκειται για εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παροχή εργατικού δυναμικού σε εργοστάσια και επιχειρήσεις της περιοχής και εμφανίζει υψηλά κέρδη.

Το ίδιο έτος (δηλαδή το 2024) το θύμα της δολοφονίας στη Νέα Πέραμο ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η Αστυνομία εξετάζει τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των γεγονότων, καθώς και την οικονομική κατάσταση του 27χρονου, ο οποίος είχε κληρονομήσει μεγάλα χρηματικά ποσά και ακίνητα από τον παππού του.

Η κατάθεση της συντρόφου

Το απόγευμα της Τρίτης 3/2 η σύντροφος του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τις Αρχές να εκτιμούν, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πως η μαρτυρία της μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η απαγωγή του 27χρονου πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου. Έξι ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό αποκάλυψε ότι ο 27χρονος είχε δεχτεί ξυλοδαρμό τη νύχτα της απαγωγής, με κακώσεις στα χείλη και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο.

Συνολικά ο άνδρας δέχτηκε 10 σφαίρες, εκ των οποίων οι 9 στην πλάτη και η μία στο πίσω μέρος του κρανίου, ενώ τρεις ήταν διαμπερείς στο ύψος του θώρακα.

Λίγο πριν τη δολοφονία του είχε φάει, με το γεύμα να αναγνωρίζεται ως πλιγούρι – ταμπουλέ. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη βασανιστηρίων ή εκτεταμένου ξυλοδαρμού στο υπόλοιπο σώμα.

Οι δράστες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους βάζοντας φωτιά στη σορό, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κρίσιμα στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, DNA κάτω από τα νύχια και πιθανές ενδείξεις δεσίματος. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται πως δόθηκε στο κάψιμο των χεριών, ενώ το πρόσωπο του θύματος παρέμεινε ανέπαφο.