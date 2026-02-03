Σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, αποτελούμενος από πολεμικό όπλο και εκρηκτικά, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με την αιματηρή βεντέτα που αναβίωσε πρόσφατα.

Αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσσαράς πραγματοποίησαν έφοδο στο εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο και σύμφωνα με το cretalive.gr τα ευρήματα θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα.

Η επιχείρηση στο παλιό ποιμνιοστάσιο έγινε πρωινές ώρες της Τρίτης, με τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στη διάθεση των Αρχών να αποδεικνύονται απόλυτα αξιόπιστες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εντός του παλιού οικήματος οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πολεμικό με κινητό ουραίο μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού που ήταν αφημένη στο έδαφος. Ακόμα κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό, με αποξεσμένο αριθμό σειράς, ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα σε πέτρες, βρέθηκαν μέσα σε έναν κουβά: έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τύπου, τρεις πετσέτες, αλλά και αρκετά μέτρα φυτίλι, διαφορετικών χρωμάτων.

Η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά σημαντική για την ΕΛ.ΑΣ., καθώς, ως γνωστόν, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Μπορεί τα συγκεκριμένα ευρήματα να μην έχουν σχέση με την υπόθεση, μπορεί όμως και να έχουν ή μπορεί να δώσουν απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα.

Για την Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση χρειάζεται ακόμα να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια της έρευνας τόσο με τα όπλα του μακελειού όσο και με το θέμα της έκρηξης που προηγήθηκε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου. Πλέον τα στελέχη της υπηρεσίας θα αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.