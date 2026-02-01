Στη σύλληψη 20χρονης ημεδαπής προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Ιωνία, όταν την εντόπισαν επ’ αυτοφώρω μέσα σε οικία όπου είχε εισβάλει.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας για ληστρική κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη εισήλθε σε δωμάτιο κατοικίας από ανασφάλιστη πόρτα, ενώ οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν σε άλλους χώρους του σπιτιού, και αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή. Όταν έγινε αντιληπτή, φέρεται να κρύφτηκε μέσα σε ντουλάπα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει απειλώντας με μαχαίρι.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο, την ακινητοποίησαν και την οδήγησαν στο αρμόδιο Τμήμα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Όπως επισημαίνεται, η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.