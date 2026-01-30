«Αυτό είναι από τον Ν.», είπε στον 46χρονο Αλβανό ποινικό γνωστό με το προσωνύμιο «Δήμος» ο Έλληνας κρατούμενος που γύρω στις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης του επιτέθηκε με αυτοσχέδια μαχαίρια εντός των φυλακών Μαλανδρίνου.

Ο «Δήμος» δεν είχε προλάβει καλά-καλά να πατήσει το πόδι του στο κατάστημα κράτησης υψίστης ασφαλείας, όταν ο Έλληνας κρατούμενος τον κάρφωσε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στη δεξιά ωμοπλάτη, τραυματίζοντάς τον χωρίς όμως κίνδυνο για τη ζωή του.

Την ίδια ώρα, όπως κατέθεσε ο 46χρονος Αλβανός ποινικός, του φώναξε «αυτό είναι από τον Ν.», εξηγώντας ότι πρόκειται για άτομο που ανήκει σε οικογένεια με ιστορία άνω των 30 ετών στην αθηναϊκή νύχτα και με ενεργή συμμετοχή σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ κατασχέθηκαν και δύο αυτοσχέδια μαχαίρια μήκους 15 και 19 εκατοστών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον Ν. Περί Όπλων.

Τέλος, δικογραφία σχηματίστηκε και για ηθική αυτουργία σε βάρος του ατόμου που κατήγγειλε ο «Δήμος» ότι του έστειλε… χαιρετίσματα με αυτόν τον τρόπο.