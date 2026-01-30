Ένας ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, του φερόμενου ως δολοφόνου του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για το κύρος των τοπικών εισαγγελέων. Εάν καταδικαστεί, ο Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίζει πλέον μια πιθανή θανατική ποινή. Ο 27χρονος φερόμενος ως δράστης είχε δηλώσει προηγουμένως αθώος για τις κατηγορίες για φόνο, οπλοκατοχή και παρενόχληση για τη φερόμενη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare στην περιοχή Midtown του Μανχάταν το 2024.

Δημόσιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία, αλλά ο Μαντζιόνε έγινε ένα είδος λαϊκού ήρωα για πολλούς Αμερικανούς που καταδικάζουν το υψηλό κόστος υγειονομικής περίθαλψης και τις ασφαλιστικές πρακτικές.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Margaret M. Garnett στο Μανχάταν δήλωσε ότι απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή επειδή ήταν νομικά ασυμβίβαστες με τις δύο κατηγορίες για παρενόχληση του Μαντζιόνε. Η Garnett είχε προγραμματίσει τον Σεπτέμβριο την έναρξη της επιλογής ενόρκων στην υπόθεση.

Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες για φόνο, όπλα και πλαστογραφία στο πολιτειακό δικαστήριο του Μανχάταν. Δεν έχει οριστεί ακόμα ημερομηνία δίκης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.