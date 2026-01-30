Το ερώτημα που καίει το πολιτικό παρασκήνιο σχετικά με το αν ο Παύλος Ντε Γκρες σκοπεύει να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων στις επόμενες εκλογές, φαίνεται πως βρήκε τον χώρο για να απαντηθεί.

Ο ίδιος βρέθηκε στα πλατό του ΑΝΤ1, χθες το μεσημέρι, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Με βάση την έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι η κουβέντα θα περιστραφεί γύρω από το ενδεχόμενο ηγεσίας ενός νέου κομματικού σχηματισμού ή της ένταξης του σε κάποιο κομματικό σχηματισμό.

Οι πληροφορίες που θέλουν τον Παύλο Ντε Γκρες να βολιδοσκοπεί την είσοδό του στον πολιτικό στίβο έχουν πυροδοτήσει σενάρια που καθιστούν μια τέτοια ερώτηση από την πλευρά του Νίκου Χατζηνικολάου αναμενόμενη και λογική.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbeast, ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίστηκε στα στούντιο Κάπα ιδιαίτερα ευδιάθετος. Κατά την αποχώρησή του, μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής για το «Ενώπιος Ενωπίω», ήταν εξαιρετικά χαμογελαστός και χαιρέτησε διά χειραψίας τους εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο και του έδωσαν το χέρι τους.

Αν και το πρόγραμμα του σταθμού έχει προγραμματισμένη την πρεμιέρα του «Βινυλίου» την ερχόμενη Πέμπτη, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνέντευξη να προβληθεί ως έκτακτη εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, δεδομένου του τεράστιου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η πρώτη του ουσιαστική τοποθέτηση μπροστά στις κάμερες.

Η πιθανή εμπλοκή του με την πολιτική δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. Πολλοί θυμούνται το περιστατικό της 25ης Μαρτίου 2025 στην Ανατολική Μάνη, κατά τον εορτασμό της επετείου για την έναρξη της Επανάστασης.

Τότε, ο δήμαρχος της περιοχής, Πέτρος Ανδρεάκος, τον είχε προσφωνήσει «πρίγκιπα Παύλο», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργείου Εσωτερικών. Ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης είχε κινήσει άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες κατά του δημάρχου, ο οποίος όμως επέμεινε στη θέση του δηλώνοντας:

«Πιστεύοντας ότι εδώ μέσα βρισκόμαστε μόνο Έλληνες, έχει δικαίωμα ο καθένας μας να πιστεύει ότι θέλει. Όμως εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι τίτλοι δεν πεθαίνουν και ακολουθούν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή».

Η ιθαγένεια, το «αγκάθι» του επιθέτου και το Τατόι

Πέρα από το πολιτικό του μέλλον, ο Παύλος Ντε Γκρες μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι απαντήσεις που ενδεχομένως θα δώσει ο Παύλος Ντε Γκρες για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Ένα από αυτά είναι η οριστική διευθέτηση του επιθέτου «Ντε Γκρες», ένας όρος που επελέγη για τη νέα νομική πραγματικότητα μετά την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και η απόφασή του για μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Παράλληλα, τα βλέμματα στρέφονται και στο θέμα της στρατιωτικής θητείας των γιων του, για την οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θα εκπληρωθεί κανονικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ορίζει ο νόμος για κάθε Έλληνα πολίτη.

Η συνάντηση αυτή με τον Νίκο Χατζηνικολάου έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για την οικογένεια, λίγες μόλις ημέρες μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών και την ταφή της στο Τατόι, πλάι στον αδελφό της Κωνσταντίνο.