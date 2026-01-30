Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν «ανάρμοστο» να ζητήσει από τον Κέβιν Γουόρς, τον υποψήφιο που επέλεξε ο ίδιος για την προεδρία της κεντρικής τράπεζας (Fed), να μειώσει τα επιτόκια. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «αισιοδοξεί» ότι ο Γουόρς τείνει προς τη μείωση του κόστους δανεισμού.

«Ασφαλώς θέλει να μειώσει τα επιτόκια. Το παρατηρώ εδώ και καιρό», είπε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για την επικύρωση του διορισμού του υποψηφίου του, λέγοντας ότι «θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να μην είναι εκεί ο Τίλις, εάν παρεμποδίσει την ψηφοφορία».

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις είπε ότι θα αντιταχθεί στον διορισμό του Κέβιν Γουόρς, μέχρι να επιλυθεί το θέμα της ομοσπονδιακής έρευνας σε βάρος του νυν επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ. Εφόσον υλοποιήσει την απειλή του, είναι πιθανόν η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας να μην εισηγηθεί την έγκριση του διορισμού του Γουόρς.

Η Δημοκρατική Ελίζαμπεθ Γουόρεν σχολίασε από τη μεριά της ότι «κανείς Ρεπουμπλικάνος» που νοιάζεται για την ανεξαρτησία της Fed δεν πρέπει να συμφωνήσει με τον διορισμό αυτόν.

(Με πληροφορίες από CNBC)