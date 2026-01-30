Τις τελευταίες εβδομάδες, βίντεο στο TikTok που δείχνουν γονείς να εφαρμόζουν την προσέγγιση «Fafo» έγιναν viral. Η Paige Carter από τη Φλόριντα πέταξε το iPad της κόρης της από το παράθυρο, όταν εκείνη έκανε νάζια στο δρόμο για το σχολείο, και αργότερα τράβηξε βίντεο την αναζήτηση της συσκευής, πλέον με σπασμένη οθόνη. Το βίντεο προβλήθηκε πάνω από 4,9 εκατομμύρια φορές, με σχόλια που την επαινούσαν για την «top tier parenting». Σε άλλο βίντεο, ένα παιδί που απειλεί να φύγει από το σπίτι, η μητέρα του το αφήνει να φύγει, κλείνει την πόρτα και το φως εξωτερικά, δίνοντάς του μια εμπειρία φυσικών συνεπειών μαθαίνοντας έτσι «το νόημα του Fafo», όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Η μέθοδος Fafo (από τα αρχικά «Fuck Around and Find Out») εμφανίζεται ως αντίδραση στο εξαντλητικό «gentle parenting» των τελευταίων δέκα ετών, όπου οι γονείς προσπαθούν να εξηγήσουν και να επικυρώσουν κάθε συναίσθημα του παιδιού, παρακολουθώντας κάθε του κίνηση. Ειδικοί όπως η καθηγήτρια Ellie Lee επισημαίνουν ότι η ένταση των γονεϊκών απαιτήσεων έχει κάνει πολλούς γονείς να αναζητούν ένα πιο «χαλαρό», αλλά σαφές σύστημα με όρια και συνέπειες.

Υποστηρικτές του Fafo λένε ότι διδάσκει στα παιδιά ανεξαρτησία και την κατανόηση των συνεπειών των πράξεών τους. Οι επικριτές, όμως, προειδοποιούν για την υπερβολική χρήση φόβου και ταπείνωσης, καθώς η υπερβολική απόσταση από τα παιδιά μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικευμένη ντροπή και συναισθηματική απομόνωση. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ουσία δεν διαφέρει πολύ από το καλό gentle parenting: η αυστηρότητα και οι συνέπειες είναι θεμιτές, αρκεί να συνοδεύονται από παρουσία, καθοδήγηση και υποστήριξη.

Η Dr. Maryhan Munt σημειώνει ότι τα φυσικά αποτελέσματα των πράξεων είναι χρήσιμα για μάθηση, όπως όταν ένα παιδί δεν φοράει το παλτό του και κρυώνει ή δεν μαζεύει τα παιχνίδια του και σπάνε. Ωστόσο, όταν οι γονείς λένε «κάνε ό,τι θέλεις», το μήνυμα που περνά στα παιδιά είναι λανθασμένο. Η Dr. Emma Svanberg προσθέτει ότι πολλοί γονείς αισθάνονται εξουθενωμένοι από τις απαιτήσεις του gentle parenting και βλέπουν στο Fafo μια ευκαιρία να χαλαρώσουν, δίνοντας φυσικές συνέπειες χωρίς ατελείωτες διαπραγματεύσεις.

Η Gaby Gonzalez, που μεγάλωσε με έναν πιο αυστηρό, «Fafo» τρόπο, θεωρεί ότι η μέθοδος είναι ασφαλής και κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών, με σκοπό να τα προετοιμάσει για την πραγματικότητα. Όπως λέει, ο στόχος είναι να μεγαλώσει παιδιά που θα είναι υπεύθυνα, κοινωνικά και ανοιχτά στις εμπειρίες. Η Dr. Svanberg συμπληρώνει ότι η δημοτικότητα του Fafo αντικατοπτρίζει κυρίως την έλλειψη υποστήριξης για τους γονείς και τη διαρκή πίεση να «τα κάνουν όλα σωστά».

Στην ουσία, Fafo δεν είναι μια μέθοδος για «τεμπέλικους γονείς», ούτε αφορά μόνο αυστηρότητα: πρόκειται για ένα πλαίσιο σαφών ορίων, φυσικών συνεπειών και ενσυνείδητης γονικής παρουσίας. Οι online ακραίες εκδοχές, όπως το «Humiliating Fafo», δεν αντιπροσωπεύουν την πλήρη φιλοσοφία της μεθόδου, ενώ ήδη εμφανίζονται υβριδικές προσεγγίσεις όπως το «Gentle Fafo», που συνδυάζουν όρια με υποστήριξη και ενσυναίσθηση.

Σε τελική ανάλυση, η άνοδος της μεθόδου Fafo δείχνει ότι οι γονείς ψάχνουν τρόπους να ισορροπήσουν ανάμεσα σε υπερβολική προστασία και υπερβολική ελευθερία. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, το ζητούμενο δεν είναι να «επιβάλλουμε» απλώς συνέπειες, αλλά να παραμένουμε συναισθηματικά παρόντες, να θέτουμε σαφή όρια και να υποστηρίζουμε τα παιδιά μας να μαθαίνουν από τα λάθη τους με ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος μπορεί να συνδυάζει την ανεξαρτησία με τη συναισθηματική ανάπτυξη, αποφεύγοντας την υπερβολική αυστηρότητα ή την απομάκρυνση, και να αποτελέσει μια σύγχρονη προσέγγιση ανατροφής που σέβεται τόσο τα όρια των γονιών όσο και τις ανάγκες των παιδιών.