Πολιτικά πιο ώριμος, θεωρεί ότι είναι πλέον ο Στέφανος Κασσελάκης, απ’ ότι ήταν πριν δυόμιση χρόνια και όπως ανέφερε «ξέρω ακριβώς τι θέλω να προτείνω» και φάνηκε έτοιμος να ριχτεί ξανά στον πολιτικό στίβο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Buongiorno του Mega και κλήθηκε να σχολιάσει την Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος αλλά και τον Φειδία Παναγιώτου.

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε πως θα τοποθετηθεί πολιτικά μόνο όταν υπάρξει επίσημη κίνηση.

«Για την κυρία Καρυστιανού θα σχολιάσω όταν αρχίσει επίσημα κόμμα. Νομίζω είναι το μόνο δίκαιο, διότι αυτή τη στιγμή είναι ένας ιδιώτης. Μπορεί να έχει μια μεγάλη επιρροή λόγω της τραυματικής και άδικης εμπειρίας που η ίδια έχει ζήσει. Το να θέλει να κάνει κόμμα ή να πολιτευτεί βάσει αυτού του λόγου είναι άκρως πολιτικό. Δεν είναι καπηλεία, είναι πολιτικό. Το να λες ότι αυτό το κράτος επιτρέπει αυτά να γίνονται χωρίς να τιμωρείται κανείς και ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό» απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Κόκκινες γραμμές»

Όσον αφορά στις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο κ. Κασσελάκης ήταν κατηγορηματικός: «Για εμάς τα κοινωνικά κεκτημένα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μη διαπραγματεύσιμα. Είναι κόκκινες γραμμές. Στα δικαιώματα δεν πάμε πίσω, πρέπει να πάμε μπροστά».

Τι είχε πει η Μαρία Καρυστιανού

Σχετικά με τον γάμο των ομοφυλόφυλων αλλά και το δικαίωμα της άμβλωσης σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη είπε: «Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου.

Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται.

Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική –πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών– επιβιώνουν.

Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα».

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η δήλωσή της για το ζήτημα των αμβλώσεων στη χώρα μας, η Μαρία Καρυστιανού έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι η απάντηση που έδωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη «διαστρεβλώθηκε σκοπίμως». Παράλληλα, τα βάζει και με τα ΜΜΕ και τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την είδηση.

«Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησής μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου», γράφει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, «δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων, που οι ερωτώντες δημοσιογράφοι έκριναν πιο σημαντική στις προτεραιότητές τους από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, δηλαδή τα τεράστια σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η συνεχής θεσμική εκτροπή, η εξόντωση των αγροτών, η ακρίβεια και η φτωχοποίηση των πολιτών, η κατάρρευση της υγείας και της παιδείας, και τόσα άλλα σημαντικά θέματα που βιώνουμε».