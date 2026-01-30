Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Xposure International Photography Festival τιμά μία πόλη και αυτή είναι η Αθήνα. Η ελληνική πρωτεύουσα συμμετέχει ως Τιμώμενη Πόλη στη 10η διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας, με πέντε εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων φωτογράφων του Athens Photo World (APW), οι οποίες παρουσιάζονται από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2026 στη Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, παρουσιάζονται έργα των φωτογράφων Μάρως Κουρή, Σωκράτη Μπαλταγιάννη, Μιχάλη Παππά, Αντώνη Πασβάντη και Δημήτρη Τοσίδη, αποτυπώνοντας διαφορετικές όψεις της σύγχρονης Αθήνας και της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από τον φακό της φωτογραφίας.

Η επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, παρουσία του Σεΐχη Sultan bin Ahmed Al Qasimi και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι δύο αξιωματούχοι ξεναγήθηκαν στις εκθέσεις των Ελλήνων δημιουργών από την ομάδα του APW, ενώ οι φωτογράφοι παρουσίασαν τα έργα τους και ανέλυσαν το καλλιτεχνικό και κοινωνικό σκεπτικό πίσω από τις φωτογραφικές ενότητες.