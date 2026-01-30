«Δεν με ενδιαφέρει να χτίσω μια οικογενειακή δυναστεία πλούτου και τα παιδιά μου το γνωρίζουν». Με αυτή την αφοπλιστική δήλωση, η Laurene Powell Jobs εξηγεί γιατί η αμύθητη κληρονομιά του Steve Jobs δεν πρόκειται να περάσει στις επόμενες γενιές. Η γυναίκα που στάθηκε δίπλα στον οραματιστή της Apple για δύο δεκαετίες, έχει βάλει στόχο να «εξαφανίσει» δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθώντας την τελευταία εντολή του συζύγου της.

Το τέλος της «αυτοκρατορίας» των δισεκατομμυρίων

Αν και πολλοί θα περίμεναν οι απόγονοι του Jobs να είναι οι πλουσιότεροι κληρονόμοι στον πλανήτη, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Laurene Powell Jobs αποκάλυψε πως ήδη έχει διαθέσει περίπου το μισό της αρχικής περιουσίας, η οποία άγγιζε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αν ζήσω αρκετά, αυτή η περιουσία δεν θα επιβιώσει. Ήταν η επιθυμία του Steve», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως η αποστολή της είναι να επιστρέψει στην κοινωνία όσα κέρδισαν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς οικονομικού τύπου, το χαρτοφυλάκιο που περιλάμβανε μετοχές-φιλέτα στην Apple και την The Walt Disney Company έχει μειωθεί κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δωρεές και οι κοινωνικές επενδύσεις συνεχίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς.

Πού «σκορπά» τα χρήματα της Apple

Η διαχείριση αυτού του τεράστιου ποσού γίνεται μεθοδικά. Η χήρα του Jobs, ως πρόεδρος του Emerson Collective, διοχετεύει κεφάλαια σε τομείς που ο σύζυγός της θεωρούσε κρίσιμους, αλλά και σε δικές της πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

«Κληρονόμησα την περιουσία μου από τον σύζυγό μου, τον οποίο ποτέ δεν τον ένοιαζε η συσσώρευση πλούτου. Το κάνω αυτό προς τιμήν του έργου του και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να διανείμω αυτή την περιουσία αποτελεσματικά, με τρόπους που θα ενισχύσουν τους ανθρώπους και τις κοινότητες βιώσιμα», εξήγησε η ίδια.

Μέχρι σήμερα, οι δωρεές της ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έχει δεσμευτεί για άλλα 3,5 δισεκατομμύρια μέσω του Waverley Street Foundation. Παράλληλα, διατηρεί μετοχές σε μεγάλες αθλητικές ομάδες όπως οι Wizards (NBA) και οι Capitals (NHL), λειτουργώντας περισσότερο ως επενδύτρια κοινωνικού αντικτύπου παρά ως παραδοσιακή κληρονόμος.

Για την Powell Jobs, η οποία παντρεύτηκε τον Steve Jobs το 1991 σε μια λιτή βουδιστική τελετή, ο πλούτος που δημιούργησε η τεχνολογική επανάσταση του συζύγου της έχει ημερομηνία λήξης: «Αυτή η περιουσία τελειώνει με εμένα», καταλήγει, σφραγίζοντας το μέλλον της κληρονομιάς του ανθρώπου που άλλαξε την καθημερινότητα όλων μας.