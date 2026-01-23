Η αστυνομία συνέλαβε δύο αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 30χρονο στη Θεσσαλονίκη, με τον οποίον έκλεισαν ραντεβού μέσω προφίλ που φαινομενικά ανήκε σε 13χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με το Mega, συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μια 20χρονη, με τη δίκη τους να παίρνει αναβολή για τις 29 Ιανουαρίου.

Το Live News ανέφερε ότι οι δύο κατηγορούμενοι, προσποιούμενοι μία 13χρονη, έκλεισαν ραντεβού μέσω Instagram με τον 30χρονο.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για τώρα είμαστε ασφαλείς. Δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ο άλλος. Ούτε του βάλαμε το μαχαίρι στον λαιμό. Το μαχαίρι όποιος το έβγαλε, δεν θα πω ποιος και τι, βγήκε και ο άνθρωπος που τραυματίστηκε, τραυματίστηκε γιατί έπιασε με το χέρι του τη λεπίδα», υποστήριξε ο 23χρονος.

Επίσης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι αυτοανακηρύχθηκε κυνηγός παιδόφιλων, υποστήριξε πως «είχα μία σχέση κάτι χρόνια, η οποία έπεσε θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Και καταλαβαίνετε ότι με το τραύμα το προσωπικό που είχα από την τότε μου σχέση, δεν μπόρεσα να το αφήσω έτσι».

Σύμφωνα με το Live News, τα συγκεκριμένα άτομα δεν φαίνεται να συνδέονται με τα προηγούμενα περιστατικά επιθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις παρόμοιες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικά, στα τέλη Νοεμβρίου άγνωστοι έσπασαν τα πλευρά 48χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι πριν την επίθεση, είχε προηγηθεί συνομιλία του στα social media με ένα άτομο που του συστήθηκε ως 17χρονη.

Όπως φέρεται να είπε, είχε κλείσει ραντεβού μαζί της, αλλά μετά την επίθεση φοβήθηκε να αποκαλύψει αμέσως όλη την αλήθεια.

«Μιλούσα με μία κοπέλα στο Facebook. Μου είπε ότι είναι 17 χρόνων. Αμέσως μου είπε να συναντηθούμε. Κλείσαμε ραντεβού για να συναντηθούμε στο άλσος των Μετεώρων. Δεν με σταμάτησε κανείς στον δρόμο, σε φανάρι της Σταυρούπολης, όπως αρχικά είχα περιγράψει. Δεν μπήκαν ποτέ στο αυτοκίνητό μου άγνωστοι που έλεγα. Έφτασα στο άλσος που είχα το ραντεβού. Εκεί εμφανίστηκαν δύο κοπέλες που έμοιαζαν περίπου 19 ετών. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν ξαφνικά 10 – 15 άτομα. Ήταν όλοι νεαροί. Μπορεί και ανήλικοι. Άρχισαν να με ξυλοκοπούν άγρια», φέρεται να είπε στην αστυνομία.