Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δραστηριότητα στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρόδο.

Η επιχείρηση εστιάζεται σε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας και σε αυτήν συμμετέχουν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 7 προσαγωγές ημεδαπών, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ένα πλήρες εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας, ενώ προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών και εξοπλισμού. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

43 δενδρύλλια κάνναβης.

3.200 γραμμάρια κάνναβης στο στάδιο της αποξήρανσης.

107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Πλήθος σπόρων κάνναβης.

6 ζυγαριές ακριβείας.

Το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ.

6 τηλεφωνικές συσκευές και 2 οχήματα.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εξέλιξη της υπόθεσης.



Δείτε το βίντεο:

