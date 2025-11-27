Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακριτής στον 40χρονο σύντροφο του 20χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ασελγούσαν σε βάρος των ανιψιών, 2 και 4 ετών, του δεύτερου. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πειραιά στις 08:00 το πρωί και λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι εξήλθε με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας κουκούλα.

Ο 20χρονος θείος και αδερφός της μητέρας των δύο μικρών παιδιών έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 40χρονος συνελήφθη με ένταλμα μερικές ημέρες μετά τον 20χρονο.

Το ζευγάρι φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη της μητέρας των παιδιών και προέβη σε γενετήσιες πράξεις με τα ανήλικα αγοράκια τόσο την ημέρα της καταγγελίας, όσο και σε προγενέστερο χρόνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του τόσο προανακριτικά όσο και ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ τις απέδωσε στο πάθος του για να ικανοποιήσει τον 40χρονο σύντροφό του. Στο κινητό φέρεται να βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα παιδιά και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπήρχε υλικό και με τα αδερφάκια.

Από την πλευρά του ο 40χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή, παρά τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι όλα τα έκανε ο 20χρονος.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, περιέγραψε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο τα δύο ανήλικα παιδιά αποκάλυψαν στη μητέρα τους τα όσα συνέβαιναν, ενώ τόνισε πως «τα όσα περιγράφονται είναι τραγικά».

«Η μητέρα είδε το ένα από τα παιδιά να κάνει κάποιες κινήσεις και τον ρώτησε πού τα έχει δει και αμέσως της είπε πως “αυτά κάνει και ο θείος”. Στη συνέχεια το ανήλικο παιδάκι είπε στη μητέρα του ότι ο θείος έρχεται με έναν άλλον κύριο και κάνουν αυτά», είπε συγκεκριμένα ο κ. Καλλιακμάνης.

«Στη συνέχεια πήγαν στο τμήμα Ακροπόλεως και μετά από την καταγγελία ανέλαβε την υπόθεση το Ανηλίκων», είπε επίσης μιλώντας στο Action24.