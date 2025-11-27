Την απόλυτη φρίκη στα χέρια του θείου τους ζούσαν δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Η φρικιαστική υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τη σύλληψη του 20χρονου καθώς του 40χρονου συντρόφου του, που σύμφωνα με καταγγελία, ασελγούσαν στα δύο παιδιά.

Μιλώντας για τη σοκαριστική υπόθεση ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα δύο ανήλικα παιδιά αποκάλυψαν στη μητέρα τους τα όσα συνέβαιναν, ενώ τόνισε πως «τα όσα περιγράφονται είναι τραγικά».

«Η μητέρα είδε το ένα από τα παιδιά να κάνει κάποιες κινήσεις και τον ρώτησε πού τα έχει δει και αμέσως της είπε πως “αυτά κάνει και ο θείος”. Στη συνέχεια το ανήλικο παιδάκι είπε στη μητέρα του ότο ο θείος έρχεται με έναν άλλον κύριο και κάνουν αυτά», είπε συγκεκριμένα ο κ. Καλλιακμάνης.

«Στη συνέχεια πήγαν στο τμήμα Ακροπόλεως και μετά από την καταγγελία ανέλαβε την υπόθεση το Ανηλίκων», είπε επίσης μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο 20χρονος ομολόγησε τις πράξεις του τόσο προανακριτικά όσο και ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ τις απέδωσε στο πάθος του για να ικανοποιήσει τον 40χρονο σύντροφό του. Από την πλευρά του, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή, παρά τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι όλα τα έκανε ο 20χρονος και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, καθώς συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.

Υπενθυμίζεται πως τα όσα βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο και σε άλλες ψηφιακές συσκευές τους προκαλούν σοκ, καθώς βρίθουν φωτογραφιών και βίντεο με ανήλικα παιδιά και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει υλικό και με τα αδερφάκια.

Σε ό,τι αφορά τους γονείς των δύο παιδιών είναι σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι έκανε ο 20χρονος που είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη τους.