Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των έξι αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας εκ των οποίων τέσσερις της ΟΠΚΕ και δύο της Υπ. Ασφάλειας Βόλου.

Κατηγορούνται για τις αξιόποινες πράξεις, των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της παράνομης έκθεσης και της παράνομης κατακράτησης κατά συναυτουργία σε βάρος του 26χρονου Βασίλη Μάγγου, στις 14/6/2020 στον Βόλο.

Στην έναρξη της δίκης υποβλήθηκε αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του έκτου κατηγορουμένου και ενός εκ των συνηγόρων του τέταρτου κατηγορουμένου, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την έδρα του δικαστηρίου με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα υπήρξε αναβολή στις 24 Ιουνίου και δεν θα μπορούσε να αναβληθεί εκ νέου η δίκη. Στην τρίτη διακοπή της δίκης η έδρα όρισε αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης για τον έναν εκ των έξι κατηγορουμένων και προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία η δίκη διακόπηκε για τις 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 9 το πρωί. Νωρίτερα αναγνώστηκαν τα ονόματα των ενόρκων για τους οποίους θα γίνει κλήρωση στις 11 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα οι γονείς του Βασίλη Μάγγου θα καταθέσουν διά της δικηγόρου τους κ. Α. Παπαρούσου δήλωση για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε δηλώσεις του ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης, είπε μεταξύ άλλων ότι παρά τα κωλύματα από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, η δίκη όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου. «Το δίκιο είναι με το μέρος μας και τα ντοκουμέντα σε βάρος των κατηγορουμένων συντριπτικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μάγγος

Να σημειωθεί ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλέγγυων, οι οποίοι μετά τη διακοπή της δίκης πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Καρδίτσας.