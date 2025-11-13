Στα δίχτυα της Europol έπεσε στις 3 Νοεμβρίου ο βασικός ύποπτος που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία και διάδοση του κακόβουλου λογισμικού VenomRAT, στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης «Endgame». Η συντονισμένη δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Eurojust και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σύλληψη του υπόπτου έγινε κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης, η οποία διεξήχθη μεταξύ 10 και 14 Νοεμβρίου υπό τον συντονισμό του αρχηγείου της Europol στη Χάγη. Η επιχείρηση είχε ως στόχο τρία από τα πιο γνωστά εργαλεία του διεθνούς κυβερνοεγκλήματος: το Rhadamanthys (λογισμικό κλοπής δεδομένων), το Remote Access Trojan VenomRAT, και το botnet Elysium.

Το εξαρθρωθέν δίκτυο ευθυνόταν για επιθέσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα παγκοσμίως, με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και ψηφιακών πορτοφολιών. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε 11 τοποθεσίες —μία στην Ελλάδα, μία στη Γερμανία και εννέα στην Ολλανδία— ενώ προχώρησαν στη διακοπή λειτουργίας άνω των 1.000 servers και στην κατάσχεση 20 διαδικτυακών domains που συνδέονταν με τη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την Europol, το δίκτυο των κακόβουλων λογισμικών περιλάμβανε εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές και εκατομμύρια κλεμμένα δεδομένα. Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι τα συστήματά τους είχαν παραβιαστεί.

Ο βασικός ύποπτος φέρεται να είχε πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, συνολικής αξίας που πιθανότατα ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ελέγξουν εάν οι υπολογιστές τους έχουν μολυνθεί, επισκεπτόμενοι τους ιστότοπους politie.nl/checkyourhack και haveibeenpwned.com.