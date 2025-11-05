Δύο περίπου μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση για τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis άνοιξε η αυλαία της δίκης στο Εφετείο.

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό της υπόθεσης «έτρεξαν» σε χρόνο ρεκόρ καθώς υπάρχουν ζητήματα παραγραφής. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έγινε δεκτό αίτημα αναβολής και η δίκη διεκόπη για τις 10 Νοεμβρίου.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς, εμφανιζόμενος ως «άγγελος», ζήτησε αναβολή, επικαλούμενος νοσηλεία του κατηγορούμενου, λόγω χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και διέκοψε, λόγω του ασφυκτικού ορίου παραγραφής των αδικημάτων των δύο κατηγορουμένων τον προσεχή Φεβρουάριο.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν και στο Εφετείο οι μηνυτές των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγός του Λίνα Νικολοπούλου, Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Μάριος Σαλμάς και ο Νίκος Μανιαδάκης.

Στη δικαστική αίθουσα του ΣΤ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών βρέθηκαν σήμερα ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, η σύζυγός του Λίνα Νικολοπούλου και ο Άκης Σκέρτσος.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα με αναστολή.