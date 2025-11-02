Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 1η Νοεμβρίου, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία που θα ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη την Κρήτη.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 39χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, έχει ολοκληρωθεί, ενώ η οικογένειά του προετοιμάζεται για το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του άτυχου άνδρα έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μέσα σε κλίμα οδύνης και βαθιάς θλίψης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ιατροδικαστή ο Καργάκης χτυπήθηκε από τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα, ενώ από σφαίρα σκοτώθηκε και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Όσον αφορά τη 56χρονη γυναίκα που επίσης έχασε τη ζωή της στο μακελειό, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι λεπτομέρειες γύρω από τον τρόπο που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο.

Μέχρι στιγμής σε μια σύλληψη και μια προσαγωγή έχει προχωρήσει η Αστυνομία ενώ έχουν γίνει έρευνες σε τουλάχιστον 10 σπίτια κι έχουν εντοπιστεί ευρήματα σε δύο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομίας Κωσταντία Δημογλίδου αναζητούνται άλλα δύο άτομα.

Παράλληλα, η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη και σε κατάσταση πένθους. Με απόφαση των αρχών, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα αλλά και για λόγους ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με εντολή της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα βρεθεί αύριο στην περιοχή, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της σχολικής κοινότητας. Στόχος είναι να στηριχθούν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους, που βιώνουν τις συνέπειες ενός τραγικού γεγονότος που σημάδεψε την τοπική κοινωνία.